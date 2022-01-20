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В Иркутской области открыли ещё две ледовые переправы

В Иркутской области открыли ещё две ледовые переправы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Всего в регионе действуют 28 ледовых переправ

За сутки открыты две ледовые переправы в Балаганском и Тайшетском районах Иркутской области. Всего в регионе действуют 28 ледовых переправ. По шесть – в Тайшетском и Киренском районах, четыре – в Казачинско-Ленском, три – в Братском, две – в Катангском, по одной – в Бодайбинском, Качугском, Нижнеудинском, Шелеховском, Жигаловском, Усть-Удинском, Балаганском районах.

Режим работы ледовой переправы, порядок движения транспорта и нормы перевозки грузов и пассажиров, а также скоростной режим устанавливаются эксплуатирующей организацией с учётом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лёд. Информация об этом размещается на соответствующих дорожных знаках и стендах.

- Обязательно соблюдение скоростных режимов и дистанции между автомобилями! Запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим. При выезде на лёд рекомендовано отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери, чтобы в экстренной ситуации суметь быстро среагировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Границы переправы обозначаются ограничительными маркировочными вехами - переезд переправы в неограждённых и неохраняемых местах недопустим. Перемещение транспортных средств при плохой видимости в условиях тумана или пурги осуществлять не рекомендуется.

Проезд автомобильного транспорта по водному объекту вне переправы по льду запрещается. Нарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа.

В зимний период 2021-2022 года на территории Иркутской области в 17 муниципальных образованиях планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы: 18 областного и 33 местного значения.
Иркутская область

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