Директору внесено прокурорское представление
В Улан-Удэ общество с ограниченной ответственностью, оказывающего стоматологические услуги населению, нарушило трудовой закон.
Работодатель уклонился от заключения трудовых договоров с семью работниками клиники, в том числе с тремя врачами, двумя ассистентами врачей. С ними заключены договоры оказания услуг.
Директору общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.
Кроме того, в отношении работодателя и юридического лица возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». Виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Улан-Удэ стоматология не заключила договоры с работниками
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