В Улан-Удэ стоматология не заключила договоры с работниками

Директору внесено прокурорское представление



В Улан-Удэ общество с ограниченной ответственностью, оказывающего стоматологические услуги населению, нарушило трудовой закон.



Работодатель уклонился от заключения трудовых договоров с семью работниками клиники, в том числе с тремя врачами, двумя ассистентами врачей. С ними заключены договоры оказания услуг.



Директору общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.



Кроме того, в отношении работодателя и юридического лица возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». Виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

