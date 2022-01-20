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В Улан-Удэ стоматология не заключила договоры с работниками

В Улан-Удэ стоматология не заключила договоры с работниками
Общество,  Фото:pexels.com
Директору внесено прокурорское представление

В Улан-Удэ общество с ограниченной ответственностью, оказывающего стоматологические услуги населению, нарушило трудовой закон.

Работодатель уклонился от заключения трудовых договоров с семью работниками клиники, в том числе с тремя врачами, двумя ассистентами врачей. С ними заключены договоры оказания услуг.

Директору общества внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.

Кроме того, в отношении работодателя и юридического лица возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». Виновным назначены штрафы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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