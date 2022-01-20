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Главный санврач Забайкалья: «Приход «омикрона» неизбежен»

Главный санврач Забайкалья: «Приход «омикрона» неизбежен»
Общество,  Фото:pexels.com
В Забайкальском крае готовятся к приходу «омикрона»

Главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила, что в некоторых районах отмечаются очень низкие показатели вакцинации населения, а прививка от COVID-19 может помочь сохранить жизнь забайкальцев в период новой волны пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Ни одного населённого пункта, где хотя бы раз не сделали прививку, нет. Но есть населённые пункты, где показатель охвата сегодня составляет 4,1% от проживающего там взрослого населения. А есть населённые пункты, где фиксируется 100% привитых. Картина очень пёстрая. Уважаемые забайкальцы, у нас есть ещё время. Все, кто не принял ещё решение вакцинироваться, убедительно прошу, сделайте это. Рост заболеваемости идёт, действительно, очень большой. Например, в Москве рост пошёл практически в два раза. Нас тоже это не минует, - сказала Светлана Лапа.

Она также добавила, что штамм «омикрон» гораздо быстрее распространяется среди населения. Случаи заболевания этим вирусом уже зарегистрированы в соседних с Забайкальем регионах – Бурятии и Иркутской области. Инкубационный период тоже короче – от 7 до 14 дней.

- У привитых людей блокируется размножение вируса в верхних дыхательных путях. В результате того, что идёт репликация вируса и начинают работать антитела, размножение происходит в шесть тысяч раз меньше, чем у непривитых. Привитые могут болеть, но, как источник, они – менее заразны, даже в бессимптомной форме, - уточнила Светлана Лапа.

Поставить прививку можно в 77 стационарных и 60 передвижных пунктах вакцинации. Записаться в центры вакцинации можно через портал «Госуслуги» и по телефонам поликлиник.

Как сообщал «Байкал-Daily», об «омикроне» в Бурятии стало известно в понедельник. Тогда сообщалось о четырёх больных – трёх взрослых и 15-летнем подростке. 19 января число заражённых выросло до 17 человек. 
коронавирус омикрон-штамм

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