«Пушкинскую карту» пополнили на пять тысяч рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В этом году баланс карты стал больше



В сентябре 2021 года в России стартовала программа популяризации культурных мероприятий «Пушкинская карта». По этой карте молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет посещает театры, филармонии, музеи и другие культурные учреждения по всей стране. В 2021 году баланс карты составлял три тысячи рублей.



Теперь «Пушкинская карта» на 2022 год пополнилась на пять тысяч рублей.



По сообщению пресс-службы минкульта Бурятии, в республике с сентября по конец декабря 2021 года к «Пушкинской карте» подключились 40 134 человек, это свыше 40 процентов охвата молодежи от 14 до 22 лет.



Роскультпроект отмечает, что Бурятия - один из лидеров этой программы.



Республика занимает 21 место из 85 регионов по количеству реализованных билетов. На 14 января 2021 г. продано 48 832 билетов на сумму 28 млн 91 тысяч рублей.



С февраля кинотеатры включат в перечень организаций, которые можно будет посетить по «Пушкинской карте». Однако посетить можно будет только отечественные фильмы и на походы в кино, можно будет потратить до двух тысяч рублей.



