Роспотребнадзор проводит контроль за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях в холодный период
Жители Бурятии могут пожаловаться на нарушения температурного режима в социальных учреждениях. Для этого достаточно обратиться в республиканское управление Роспотребнадзора по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».
Управление контролирует материально-техническое состояние объектов социальной инфраструктуры, поддержание необходимого температурного режима в помещениях. Это делается для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ограничения распространения гриппа и респираторных заболеваний.
Руководителей предприятий, организаций и учреждений призвали обеспечить соблюдать температурный режим в зданиях социальной инфраструктуры.
На холод в соцучреждениях Бурятии просят жаловаться в Роспотребнадзор
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