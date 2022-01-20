На холод в соцучреждениях Бурятии просят жаловаться в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проводит контроль за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях в холодный период



Жители Бурятии могут пожаловаться на нарушения температурного режима в социальных учреждениях. Для этого достаточно обратиться в республиканское управление Роспотребнадзора по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».



Управление контролирует материально-техническое состояние объектов социальной инфраструктуры, поддержание необходимого температурного режима в помещениях. Это делается для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ограничения распространения гриппа и респираторных заболеваний.



Руководителей предприятий, организаций и учреждений призвали обеспечить соблюдать температурный режим в зданиях социальной инфраструктуры.

