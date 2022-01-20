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На холод в соцучреждениях Бурятии просят жаловаться в Роспотребнадзор

На холод в соцучреждениях Бурятии просят жаловаться в Роспотребнадзор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор проводит контроль за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях в холодный период

Жители Бурятии могут пожаловаться на нарушения температурного режима в социальных учреждениях. Для этого достаточно обратиться в республиканское управление Роспотребнадзора по адресу: Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «Б».

Управление контролирует материально-техническое состояние объектов социальной инфраструктуры, поддержание необходимого температурного режима в помещениях. Это делается для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ограничения распространения гриппа и респираторных заболеваний.

Руководителей предприятий, организаций и учреждений призвали обеспечить соблюдать температурный режим в зданиях социальной инфраструктуры.
Роспотребнадзор

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