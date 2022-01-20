Он провёл молебен в дугане учреждения
Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил священнослужитель Загустайского дацана Чингис лама.
В преддверии празднования Белого месяца Сагаалган лама провёл молебен в дугане колонии. Он побеседовал с осуждёнными о недопущении суицидов и актов членовредительства.
Чингис лама также рассказал верующим о греховности с религиозной точки зрения и призвал осуждённых поддерживать связи с родственниками и сохранять семейные ценности, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», нерабочим днём в честь наступления нового года по лунному календарю в этом году будет 2 февраля.
В преддверии Сагаалгана колонию в Бурятии посетил лама
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