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В преддверии Сагаалгана колонию в Бурятии посетил лама

В преддверии Сагаалгана колонию в Бурятии посетил лама
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Он провёл молебен в дугане учреждения

Исправительную колонию №1 в Гусиноозёрске посетил священнослужитель Загустайского дацана Чингис лама.

В преддверии празднования Белого месяца Сагаалган лама провёл молебен в дугане колонии. Он побеседовал с осуждёнными о недопущении суицидов и актов членовредительства.

Чингис лама также рассказал верующим о греховности с религиозной точки зрения и призвал осуждённых поддерживать связи с родственниками и сохранять семейные ценности, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», нерабочим днём в честь наступления нового года по лунному календарю в этом году будет 2 февраля
Сагаалган колония буддизм

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