Теперь малыш обрёл новую маму
В Забайкальском крае нашли детёныша медведицы. Малыш сам вышел к людям.
Видео появилось в аккаунте TikTok жителя Забайкальского края и уже набрало 1,5 миллиона лайков и 18 тысяч комментариев.
Очевидец запечатлел, как совсем маленький медвежонок дрожит от холода, но спокойно реагирует на людей и даже пытается играть.
- Да он боится, конечно, он маленький, - говорят на видео.
Сообщается, что малыша накормили и уже пристроили к другой медведице, которая приняла его как родного.
В Забайкалье нашли медвежонка-сироту
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