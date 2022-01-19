В Забайкалье нашли медвежонка-сироту

Теперь малыш обрёл новую маму



В Забайкальском крае нашли детёныша медведицы. Малыш сам вышел к людям.



Видео появилось в аккаунте TikTok жителя Забайкальского края и уже набрало 1,5 миллиона лайков и 18 тысяч комментариев.



Очевидец запечатлел, как совсем маленький медвежонок дрожит от холода, но спокойно реагирует на людей и даже пытается играть.



- Да он боится, конечно, он маленький, - говорят на видео.



Сообщается, что малыша накормили и уже пристроили к другой медведице, которая приняла его как родного.

