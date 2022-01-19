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Главный санврач Бурятии призвал «максимально разобщить» работников

Главный санврач Бурятии призвал «максимально разобщить» работников
Общество, 
Руководителей предприятий просят принять особые меры, учитывая высокую заразность омикрон-штамма

В Бурятии за последние два дня отмечается значительный рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим на очередном заседании республиканского оперативного штаба главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призвал руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований, руководителей предприятий соблюдать комплекс профилактических мер с особой тщательностью:

- Сегодня в республике ситуация ухудшается. Мы отмечаем прирост заболевших, среди которых есть инфицированные и омикрон-штаммом, - отмечает Сергей Ханхареев, - учитывая высокую заразность нового штамма, сейчас необходимо принять меры по максимальному разобщению работников – проводить совещания, планёрки в режиме онлайн, строго соблюдать дезинфекционный режим на рабочих местах, местах общего пользования, использовать рециркуляторы, регулярно проветривать помещения, использовать антисептики для обработки рук и соблюдать масочный режим. Кроме того, необходимо перевести на дистанционную работу 30% от работающих - в первую очередь, лиц в возрасте 60 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания.

Как сообщал «Байкал-Daily», число заразившихся омикрон-штаммом жителей Бурятии выросло с четырёх до 17-ти.

Оперштаб продлил до 1 апреля действующие ограничительные мероприятия, в том числе систему QR-кодов.

- У нас с задержкой по сравнению с другими регионами началось, но рост пошёл, поэтому прошу всех сконцентрироваться. Спокойный режим закончился с сегодняшнего дня. Акцентирую внимание - волна пришла. Главное, чтобы теперь она нас не захлестнула, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Роспотребнадзор коронавирус профилактика омикрон-штамм

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