Московские путешественники восхитились столицей Бурятии

Москвичи рассказали, что им не хотелось уезжать домой из Улан-Удэ
Москвичи, побывавшие в Улан-Удэ, подробно рассказали об истории города и достопримечательностях столицы Бурятии. Туристы восхитились едой, музеями и кинотеатрами, старинными домами и главной площадью.
Побывавшие в Улан-Удэ туристы ранее побывали в 50 странах, были участниками кругосветного путешествия. Сейчас они ведут свой канал в «Яндекс Дзен» под названием Meeuw.
- Я никогда раньше не рассматривала Улан-Удэ как город для длинной поездки. Несколько раз я хотела заехать сюда, будучи в Иркутске, но всё не складывалось, и я постоянно откладывала Улан-Удэ «на потом». Знакомые тоже пожимали плечами и удивлялись: «Улан-Удэ? А что там смотреть?». Каково же было моё изумление, когда я-таки приехала в Улан-Удэ и поняла, как я ошибалась, - написала путешественница.
По её словам, Улан-Удэ выигрывает по сравнению с соседним Иркутском. Москвичку впечатлил центр города намного больше, чем областной центр Иркутской области.
- Сейчас всё украшено к Новому Году, даже знаменитая гигантская голова Ленина (такой больше нигде нет, только в Улан-Удэ) выглядит как-то «по –праздничному», в праздничной иллюминации вокруг. Центр города крайне развит, чист, приятен для прогулки. Мы не заметили никакого мусора, сомнительного контингента (хотя несколько раз гуляли и совсем поздним вечером), а вот приятных моментов было очень много. Многочисленные лавочки, скверы, памятники, современные арт-объекты, фонтаны, подсветка - всё это тут имеется,- поделилась москвичка.
Также она высказала, отметив, что её мнение субъективно, что в Иркутске намного менее развита культурная жизнь.
- Культурную жизнь в Улан-Удэ представляют пять республиканских музеев, один муниципальный музей, пять ведомственных музеев, шесть театров, восемь культурно-досуговых учреждений, а также многочисленные музыкальные и творческие центры, - заметила женщина.
Москвичи побывали и в общепите Улан-Удэ, а также назвали город передовым в плане кинотеатров.
- Это один из немногих городов России, в которых есть 4D- и 5D-залы в кинотеатрах! Город невероятно понравился: только на Улан-Удэ можно смело закладывать несколько дней! – резюмировала свои впечатления от столицы Бурятии опытная путешественница.
Москвичи сделали множество атмосферных фото, где Улан-Удэ предстаёт во всей своей зимней красе, которую многие горожане уже не замечают.
Московские путешественники восхитились столицей Бурятии
Общество, Фото:
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