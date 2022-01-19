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В Улан-Удэ откроется выставка «Песнь степей» памяти Николая Дамдинова

В Улан-Удэ откроется выставка «Песнь степей» памяти Николая Дамдинова
Общество,  Фото:кадр из документального фильма
Посетители выставки смогут познакомиться с биографией бурятского поэта и увидеть его личные вещи

В 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения бурятского поэта Николая Дамдинова. Он написал такие поэтические сборники как «Имя отца», «Баргузин», «Гудящие сосны» и другие, напоминает пресс-служба Национального музея Бурятии.

Николаю Дамдинову принадлежит киносценарий «Пора таежного подснежника». Он перевел на бурятский язык произведение Пушкина «Маленькие трагедии».

Эти и другие заслуги поэта отметили на малой родине, в 1973 году ему было присвоено звание «Народный поэт Бурятской АССР». Он оставил след не только в литературе, но и в политике – Дамдинов был депутатом Верховного совета СССР, а также председателем Верховного Совета Бурятской АССР (1985-1990 г). Ушёл из жизни поэт в 1999 году.

С 21 января в Национальном музее Бурятии будет работать выставка, посвящённая Николаю Дамдинову, под названием «Песнь степей» (6+).

Посетители выставки смогут познакомиться с биографией бурятского поэта и увидеть его личные вещи: одежду, лампу, рукопись, ручку, афиши, подарки и другие предметы, среди которых можно особенно выделить подаренные ему китайский нож и вазу, изготовленную в Индии.

выставка поэт

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