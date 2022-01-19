Парни просто так угощали женщин и дарили им цветы
До Дня всех влюблённых ещё далеко, а до 8 Марта тем более. Но это не помешало иркутским блогерам порадовать прекрасную половину города.
Блогеры Лёша и Данил устроили в центре Иркутска настоящий «романтик».
Неподалёку от ТРЦ «Модный квартал» ребята бегали со столом и стулом в руках, для того, чтобы напоить девушек и женщин ароматным кофе и подарить им цветы.
- Сегодня мы решили порадовать девушек нашего города и подарить им хорошее настроение, - сказали парни на видео.
Ребята всё продумали и даже приклеили вазу к столу (правда, сделали это скотчем). Девушки садились за стол, где стояла ваза с цветком, им наливали кофе в индивидуальный стаканчик, говорили приятные слова, а затем дарили этот самый цветок.
Дамы оценили такие знаки внимания и активно поблагодарили ребят.
- Огромное вам спасибо! Всего доброго! – говорили женщины.
Некоторые так обрадовались, что даже обнимали блогеров или, наоборот, смущенно отводили взгляд от камеры.
Блогеры устроили романтические ужины в центре Иркутска
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