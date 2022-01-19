Ими стали девочка Людмила и мальчик Макар
В Бичурском районе Бурятии первым ребёнком, родившимся в наступившем 2022 году, стала девочка Людмила. Малышка стала вторым ребёнком у Романа Иосифовича и Яны Михайловны. Людмила родилась 2 января этого года.
Первым зарегистрированным ребёнком в новом году в Бичурском районе стал Макар. Он родился 20 декабря 2021 года у Сергея Андреевича и Елены Павловны Белоглазовых.
В Бичурском отделе ЗАГС родителям вручили свидетельства о рождении детей, пожелали, чтобы новорождённые малыши росли весёлыми, здоровыми, благоразумными, доставляли огромную радость родителям и стали их надёжной опорой и гордостью. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Бичурском районе Бурятии зарегистрировали первых малышей 2022 года
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