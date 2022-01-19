 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Лама советует жителям Бурятии покупать лунный календарь только в дацане

Лама советует жителям Бурятии покупать лунный календарь только в дацане
Общество,  Фото:Курумканский дацан
Буддистам рекомендуют не поддерживать «личное обогащение» частников

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что в их дацане появился настенный лунный календарь на 2022 год. В нём представлено расписание главных годовых хуралов, и, как всегда, благоприятные дни для стрижки волос, выезда в дальнюю дорогу, дни Пагшаг, когда нельзя купаться, и дни звезды Рихи, когда вода становится аршаном. Настоятель дацана призывает верующих не приобретать такие календари в частных торговых точках.

- Лунные календари создаются ламами-астрологами, поэтому являются интеллектуальной собственностью буддийского духовенства. К тому же, приобретая любой товар в дацанах, вы вносите своеобразную лепту в их развитие. Вырученные средства от продажи религиозной атрибутики являются значительным подспорьем в содержании помещений, облагораживании и даже в строительстве новых объектов. Приобретая у частников, вы поддерживаете их личное обогащение, а в некоторых случаях и мошенничество, - отмечает лама Еши Намжил лама.

В начале февраля в буддийских регионах начнётся празднование Нового года по лунному календарю. Его символом является водяной Тигр, астрологи прогнозируют неожиданные жизненные повороты для большинства знаков зодиака. Восточный календарь обещает человечеству яркий и необычный год, символом которого по китайскому календарю станет властный и харизматичный Тигр.
дацан буддизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лама советует жителям Бурятии покупать лунный календарь только в дацане
Лама советует жителям Бурятии покупать лунный календарь только в дацане
Общество, 19.01.2022
Буддистам рекомендуют не поддерживать «личное обогащение» частников
За два дня в Улан-Удэ вывезли 253 самосвала снега
За два дня в Улан-Удэ вывезли 253 самосвала снега
Общество, 19.01.2022
Большегрузная техника работает по ночам
Жителей Бурятии возмутили гнилые фрукты в школе
Жителей Бурятии возмутили гнилые фрукты в школе
Общество, 19.01.2022
Фото испорченной груши опубликовал родитель ученика
В Улан-Удэ возвращают «ковидное такси»
В Улан-Удэ возвращают «ковидное такси»
Общество, 19.01.2022
Машины будут работать в Улан-Удэ и Иволгинском районе
В Бурятии совершат 100 тысяч буддийских простираний
В Бурятии совершат 100 тысяч буддийских простираний
Общество, 19.01.2022
Лама из Бурятии призывает совершать мургэл не только для духовной, но и физической цели
Европейский суд по правам человека взыскал 20 тысяч евро в пользу жительницы Забайкалья
Европейский суд по правам человека взыскал 20 тысяч евро в пользу жительницы Забайкалья
Общество, 19.01.2022
Cын женщины покончил с собой после избиения «дедами» в армии
В Иркутске выращивают нарциссы и тюльпаны к Татьяниному дню
В Иркутске выращивают нарциссы и тюльпаны к Татьяниному дню
Общество, 19.01.2022
К 25 января расцветут первые зимние цветы
В Бурятии штрафуют забывчивых жителей, отдохнувших за границей
В Бурятии штрафуют забывчивых жителей, отдохнувших за границей
Общество, 19.01.2022
Только за несколько дней возбудили шесть административных дел
Улан-удэнка пытается решить проблему многодетных семей Бурятии в Москве
Улан-удэнка пытается решить проблему многодетных семей Бурятии в Москве
Общество, 19.01.2022
Женщина от лица всех многодетных семей Бурятии обратилась в приёмную президента России
Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите
Дзюдоисты из Бурятии выступят на турнире в Чите
Общество, 19.01.2022
В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет  
Российский «Гринпис» запустил петицию в защиту Байкала
Российский «Гринпис» запустил петицию в защиту Байкала
Общество, 19.01.2022
«Гринпис» бьёт тревогу из-за угрозы попадания Байкала в «чёрный список» ЮНЕСКО
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Общество, 19.01.2022
Поправки будут внесены в Уголовный кодекс
В квартире умершего улан-удэнца нашли старинный револьвер
В квартире умершего улан-удэнца нашли старинный револьвер
Общество, 19.01.2022
Старинное оружие обнаружили под кроватью
В Улан-Удэ нерадивые родители берутся за мётлы и грабли
В Улан-Удэ нерадивые родители берутся за мётлы и грабли
Общество, 19.01.2022
В прошлом году алиментообязанные родители отработали свыше 40 тысяч часов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^