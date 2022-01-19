Буддистам рекомендуют не поддерживать «личное обогащение» частников
Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) сообщил, что в их дацане появился настенный лунный календарь на 2022 год. В нём представлено расписание главных годовых хуралов, и, как всегда, благоприятные дни для стрижки волос, выезда в дальнюю дорогу, дни Пагшаг, когда нельзя купаться, и дни звезды Рихи, когда вода становится аршаном. Настоятель дацана призывает верующих не приобретать такие календари в частных торговых точках.
- Лунные календари создаются ламами-астрологами, поэтому являются интеллектуальной собственностью буддийского духовенства. К тому же, приобретая любой товар в дацанах, вы вносите своеобразную лепту в их развитие. Вырученные средства от продажи религиозной атрибутики являются значительным подспорьем в содержании помещений, облагораживании и даже в строительстве новых объектов. Приобретая у частников, вы поддерживаете их личное обогащение, а в некоторых случаях и мошенничество, - отмечает лама Еши Намжил лама.
В начале февраля в буддийских регионах начнётся празднование Нового года по лунному календарю. Его символом является водяной Тигр, астрологи прогнозируют неожиданные жизненные повороты для большинства знаков зодиака. Восточный календарь обещает человечеству яркий и необычный год, символом которого по китайскому календарю станет властный и харизматичный Тигр.
Лама советует жителям Бурятии покупать лунный календарь только в дацане
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