Здесь спортсмены проведут финальную подготовку к Олимпиаде в Пекине
19 января сборная России по конькобежному спорту прибыла в Иркутск. С 19 по 27 января она проведёт в ледовом дворце «Байкал» заключительные тренировки перед зимними Олимпийскими играми в Пекине.
По информации союза конькобежцев России, в состав олимпийской сборной вошли шестнадцать спортсменов:
- Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова;
- Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.
20 января будет организован пресс-подход тренеров и спортсменов, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
В Иркутск прибыла олимпийская сборная по конькобежному спорту
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