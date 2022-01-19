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В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне

В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В этом году праздник прошёл без традиционных купаний

19 января, в праздник Крещения Господня, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил богослужения по случаю престольного праздника в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Накануне митрополитом в Свято-Одигитриевском соборе было совершено праздничное всенощное бдение с литией.

В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии в Богоявленском пределе Одигитриевского собора. В конце литургии был совершён чин великого освящения воды. Для этого в соборе был установлены специальные баки, чтобы все верующие могли получить необходимое количество святой воды.

Затем духовенством было совершено славление Крещения Господня и были возглашены уставные многолетия. По окончании богослужения митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом, поздравив всех верующих с праздником, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Напомним, что в столице Бурятии из-за первых случаев заражений омикрон-штаммом коронавируса были отменены крещенские купания. Решение было принято 17 января на заседании республиканского оперативного штаба.

православие Крещение Улан-Удэ Бурятия Праздники

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