В этом году праздник прошёл без традиционных купаний
19 января, в праздник Крещения Господня, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил богослужения по случаю престольного праздника в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Накануне митрополитом в Свято-Одигитриевском соборе было совершено праздничное всенощное бдение с литией.
В сам день праздника митрополит Иосиф возглавил совершение божественной литургии в Богоявленском пределе Одигитриевского собора. В конце литургии был совершён чин великого освящения воды. Для этого в соборе был установлены специальные баки, чтобы все верующие могли получить необходимое количество святой воды.
Затем духовенством было совершено славление Крещения Господня и были возглашены уставные многолетия. По окончании богослужения митрополит обратился к прихожанам с архипастырским словом, поздравив всех верующих с праздником, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Напомним, что в столице Бурятии из-за первых случаев заражений омикрон-штаммом коронавируса были отменены крещенские купания. Решение было принято 17 января на заседании республиканского оперативного штаба.
В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поздравления с юбилеем принимала жительница села Нижний Саянтуй
Первые матчи футбольного турнира прошли 16 января
В этом году праздник прошёл без традиционных купаний
Здесь спортсмены проведут финальную подготовку к Олимпиаде в Пекине
Систему QR-кодов в Бурятии и другие ограничения продлили до 1 апреля
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора
Москвичи рассказали, что им не хотелось уезжать домой из Улан-Удэ
Посетители выставки смогут познакомиться с биографией бурятского поэта и увидеть его личные вещи
В Турке установлена 31 колонка
Парни просто так угощали женщин и дарили им цветы
Буддистам рекомендуют не поддерживать «личное обогащение» частников
Большегрузная техника работает по ночам
Фото испорченной груши опубликовал родитель ученика
Машины будут работать в Улан-Удэ и Иволгинском районе
Лама из Бурятии призывает совершать мургэл не только для духовной, но и физической цели