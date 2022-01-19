За два дня в Улан-Удэ вывезли 253 самосвала снега

Большегрузная техника работает по ночам



За два дня с улиц Улан-Удэ вывезли 253 самосвала снега, сообщила 19 января пресс-служба мэрии.



Городские коммунальщики убирают улицы от снега и подсыпают их в круглосуточном режиме.



Большегрузная техника комбината по благоустройству убирает улицы в ночное время, чтобы не создавать днём пробки на дорогах города. В том числе среди техники — лаповый снегопогрузчик.



– Лаповый снегопогрузчик предназначен для погрузки в транспортные средства уплотнённого снега и льда, предварительно собранного в валы, на дорогах с усовершенствованным покрытием, – рассказал начальник транспортного отдела комбината по благоустройству Анатолий Бурков.



Снег загружается с помощью лапового питателя. Он расположен на внешней поверхности лопаты и совершает колебательные движения. Лапы питателя захватывают порции снега и перемещают их на транспортёр, после чего подхватывается скребками транспортера и перемещается в кузов самосвала. Собранный снег водители самосвалов вывозят на пункты складирования снега.



Информацию о необходимости подсыпки городских улиц и уборке снега горожане могут сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы комбината по благоустройству: 379-646; 380-838.

