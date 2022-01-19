На утверждённой эмблеме изображён застывший во льду ганжир
В Закаменском районе Бурятии окончательно утверждена эмблема – символ юбилейных мероприятий, посвящённых 95-летию муниципального образования. В прямоугольном суперэллипсе справа находятся друзы (кристаллы) – символ Закамны, богатой месторождениями различных природных ископаемых, в том числе, вольфрамовых и молибденовых руд, имеющих историческое и экономическое значение для района.
Внутри кристаллов представлена находка, ставшая главным событием прошедшего года, – застывший во льду шпиль-ганжир. Он является предвестником пришествия на закаменскую землю божества Арьяа-Баала, под эгидой которого пройдёт юбилейный для района год. Кроме того, 2022-й ознаменован ожиданием открытия в Санаге одной из самых больших статуй Будды сострадания в мире.
Что касается нижней части утверждённой эмблемы, то там расположен орнамент «меандр» или молоточный орнамент «алхан хээ», выражающий идею вечного движения. В данном случае это символ народного искусства, уважения, любви к народному ремеслу и талант народа.
Эмблема, автором которой является Батор Базаров, уроженец села Дутулур, будет применяться на праздничных баннерах, сувенирах, печатной продукции и т.д. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Буддийское «чудо» стало одним из символов юбилея района Бурятии
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