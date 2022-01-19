Машины будут работать в Улан-Удэ и Иволгинском районе
6,1 млн рублей из резервного фонда непредвиденных расходов направят на организацию работы «ковидного такси» в Улан-Удэ и Иволгинском районе Бурятии. Соответствующее решение внесено в протокол заседания оперштаба, которое состоялось 17 января.
На «ковидном такси» больные коронавирусом бесплатно смогут добраться до медицинских организаций. Такие поездки организуют по заявкам диспетчеров.
В столице Бурятии будут курсировать 12 автомобилей с 22 января, в пригородном Иволгинском районе – четыре с 3 февраля. Работать они будут до 1 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике выявили первых больных штаммом коронавируса «омикрон», который отличается высокой заразностью. В понедельник сообщалось о четырёх больных, среди которых один подросток.
Вчера сообщили о вспышке коронавируса в Иволгинской центральной районной больнице. Заболели 15 пациентов и 10 медицинских работников.
В Бурятии идёт рост заболеваемости коронавирусом. Так, на утро 19 января зарегистрировано 78 948 случаев заражения с начала пандемии. Суточный прирост составил 185 больных (совсем недавно цифры колебались на уровне +120).
В Улан-Удэ возвращают «ковидное такси»
Общество, Фото:
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