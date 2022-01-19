Мероприятие проведут в дистанционном формате
До 7 февраля пройдёт сбор заявок на участие в IX международном фестивале-конкурсе «На Великом Чайном пути», посвящённом Году народного искусства и нематериального культурного наследия России в Улан-Удэ. Мероприятие проведут дистанционно. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, ДШИ, творческих объединений России.
В рамках фестиваля состоится конкурс мастер-классов изделий детского творчества и предпринимательства: художественных картин, сувениров, продукций интеллектуального и научно-технического творчества (робототехника, головоломки и др.). Также пройдут конкурсы: «Чайная церемония», «Фольклорное представление», «Народная песня», «Народный (народно-стилизованный) танец», юных экскурсоводов на разных языках, юных дизайнеров стилизованной национальной одежды.
С 8 по 14 февраля 2022 г. – представители жюри отберут лучшие работы. 18 февраля состоится церемония награждения победителей и призёров.
Подробнее об условиях конкурса можно посмотреть на сайте международной ассоциации культурного туризма, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объявлен конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы
Новые тренировочные костюмы рассчитаны на весенний и осенний периоды
От фестиваля архитекторов – до гонки на длинные дистанции
Ими стали девочка Людмила и мальчик Макар
В центре спортивной подготовки рассказали о спортивных мероприятиях этого года
Руководителей предприятий просят принять особые меры, учитывая высокую заразность омикрон-штамма
На утверждённой эмблеме изображён застывший во льду ганжир
Поздравления с юбилеем принимала жительница села Нижний Саянтуй
Первые матчи футбольного турнира прошли 16 января
В этом году праздник прошёл без традиционных купаний
Здесь спортсмены проведут финальную подготовку к Олимпиаде в Пекине
Систему QR-кодов в Бурятии и другие ограничения продлили до 1 апреля
Теперь малыш обрёл новую маму
Два комика выступят в столице Бурятии
Информацию подтвердили в управлении Роспотребнадзора