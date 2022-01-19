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В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути»

В Бурятии состоится фестиваль-конкурс «На Великом Чайном пути»
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в дистанционном формате

До 7 февраля пройдёт сбор заявок на участие в IX международном фестивале-конкурсе «На Великом Чайном пути», посвящённом Году народного искусства и нематериального культурного наследия России в Улан-Удэ. Мероприятие проведут дистанционно. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, ДШИ, творческих объединений России.

В рамках фестиваля состоится конкурс мастер-классов изделий детского творчества и предпринимательства: художественных картин, сувениров, продукций интеллектуального и научно-технического творчества (робототехника, головоломки и др.). Также пройдут конкурсы: «Чайная церемония», «Фольклорное представление», «Народная песня», «Народный (народно-стилизованный) танец», юных экскурсоводов на разных языках, юных дизайнеров стилизованной национальной одежды.

С 8 по 14 февраля 2022 г. – представители жюри отберут лучшие работы. 18 февраля состоится церемония награждения победителей и призёров.

Подробнее об условиях конкурса можно посмотреть на сайте международной ассоциации культурного туризма, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+

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