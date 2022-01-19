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В Бурятии штрафуют забывчивых жителей, отдохнувших за границей
Общество,  Фото:pexels.com
Только за несколько дней возбудили шесть административных дел

С 10 по 14 января специалисты Роспотребнадзора в Бурятии возбудили шесть административных дел в отношении граждан, прибывших из зарубежных стран и своевременно не прошедших ПЦР-тестирование на COVID-19. По результатам рассмотрения этих дел судами назначены административные штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В ведомстве напоминают, что россияне, прибывшие домой, должны в обязательном порядке в течение трёх дней с момента въезда пройти тест на COVID-19 методом ПЦР. А до получения результатов им необходимо изолироваться по месту жительства или пребывания.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом заболевании в последние шесть месяцев, лабораторное обследование не требуется.

Однако в течение четырёх календарных дней со дня прибытия граждане обязаны разместить результаты ПЦР-теста, сведения о перенесенном заболевании или о вакцинации против COVID-19 на портале Госуслуг.

За невыполнение этих требований можно получить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

В настоящее время из-за нового мутированного штамма «омикрон», который выявили в Бурятии, действует обязательная 14-дневная изоляция для лиц, прибывших из стран Южной Африки и Гонконга. Для них в период изоляции предусмотрено двукратное тестирование.

Роспотребнадзор штраф

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