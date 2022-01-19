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В Бурятии внедряют цифровую платформу «Мой спорт»

В Бурятии внедряют цифровую платформу «Мой спорт»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортивную отрасль «оцифруют»

Во всех спортивных школах и школах олимпийского резерва в Бурятии внедряют цифровую платформу «Мой спорт». Это цифровая платформа с интерфейсом для органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, спортивных федераций, организаций спортивной подготовки, спортсменов и тренеров, сообщает пресс-служба минспорта республики.

«Мой спорт» - приложение, собирающее статистическую отчётность, позволяющее повышать качество тренировок и соревнований, автоматизирующее учёт спортивных результатов, присвоение спортивных разрядов и званий.

- Тренерам цифровая платформа позволит уйти от рутинного заполнения отчетов, автоматизировано оценивать спортивные показатели. Кроме того, «Мой спорт» позволит тиражировать проверенные тренировочные методики, которые помогут спортсменам добиваться лучших результатов. В приложении тренерам можно составлять расписание, планы тренировок, вести учёт посещений, добавлять новости и обратную связь в текстовом и видео форматах, - рассказали в Центре спортивной подготовки.

С помощью цифровой платформы спортсмены будут видеть актуальное расписание тренировочных занятий, результаты тренировок, нормативов, аттестаций, а также смогут вести дневник самоконтроля, получать комментарии от своего тренера.

А родители юных спортсменов смогут ознакомиться с результатами тренировок ребёнка в системе спортивного мониторинга и аналитики, узнать о том, как проходят тренировки в режиме онлайн.

Приложение «Мой спорт» упрощает жизнь и для органов власти - они смогут вести мониторинг, автоматический сбор и визуализацию результатов организаций спортивной подготовки на тепловой карте по 50 + параметрам. Что в свою очередь, позволит им объективно оценить результативность программ подготовки и выявить талантливых спортсменов в режиме «онлайн».
спорт спортивная школа

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