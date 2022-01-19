Спортивную отрасль «оцифруют»
Во всех спортивных школах и школах олимпийского резерва в Бурятии внедряют цифровую платформу «Мой спорт». Это цифровая платформа с интерфейсом для органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта, спортивных федераций, организаций спортивной подготовки, спортсменов и тренеров, сообщает пресс-служба минспорта республики.
«Мой спорт» - приложение, собирающее статистическую отчётность, позволяющее повышать качество тренировок и соревнований, автоматизирующее учёт спортивных результатов, присвоение спортивных разрядов и званий.
- Тренерам цифровая платформа позволит уйти от рутинного заполнения отчетов, автоматизировано оценивать спортивные показатели. Кроме того, «Мой спорт» позволит тиражировать проверенные тренировочные методики, которые помогут спортсменам добиваться лучших результатов. В приложении тренерам можно составлять расписание, планы тренировок, вести учёт посещений, добавлять новости и обратную связь в текстовом и видео форматах, - рассказали в Центре спортивной подготовки.
С помощью цифровой платформы спортсмены будут видеть актуальное расписание тренировочных занятий, результаты тренировок, нормативов, аттестаций, а также смогут вести дневник самоконтроля, получать комментарии от своего тренера.
А родители юных спортсменов смогут ознакомиться с результатами тренировок ребёнка в системе спортивного мониторинга и аналитики, узнать о том, как проходят тренировки в режиме онлайн.
Приложение «Мой спорт» упрощает жизнь и для органов власти - они смогут вести мониторинг, автоматический сбор и визуализацию результатов организаций спортивной подготовки на тепловой карте по 50 + параметрам. Что в свою очередь, позволит им объективно оценить результативность программ подготовки и выявить талантливых спортсменов в режиме «онлайн».
В Бурятии внедряют цифровую платформу «Мой спорт»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортивную отрасль «оцифруют»
Женщина от лица всех многодетных семей Бурятии обратилась в приёмную президента России
В турнире примут участие спортсмены от 14 до 17 лет
«Гринпис» бьёт тревогу из-за угрозы попадания Байкала в «чёрный список» ЮНЕСКО
Поправки будут внесены в Уголовный кодекс
Старинное оружие обнаружили под кроватью
В прошлом году алиментообязанные родители отработали свыше 40 тысяч часов
Общее число случаев заражения приближается к 79 тысячам
Виновному назначено административное наказание
Нарушение выявила прокуратура
В районах Бурятии увидят концертное шоу «Навстречу Сагаалгану»
Обучающиеся ссузов и вузов смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах
Занятия со студентами понравились ребятам из республиканского социально-реабилитационного центра
Более 500 детей завершили прохождение квеста
Ботанический сад ИГУ объявил акцию «Птичья кладовая»