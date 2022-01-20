В Забайкалье пробегут снежный трейл

Спортсмены посоревнуются на трёх дистанциях



В Чите открылась регистрация на ежегодный Забайкальский снежный трейл «Самопревосхождение». Соревнования состоятся 20 февраля на базе «Орбита», сообщает группа «Zabrun Chita».



Участникам предстоит пробежать три дистанции: 5 км (вертикальный подъём 250 м), 10 км (вертикальный подъём 500 м) и 21 км (вертикальный подъём 1098 м). Маршруты трейла включают в себя большое количество естественных препятствий: перепады высот, овраги, поваленные деревья, ручьи, камни, снежные и обледенелые тропы.



Начало соревнований в 12:00. В 16:30 состоится церемония награждения.



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