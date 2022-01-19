В Бурятии стартовал «Зимний мяч 2022»

Первые матчи футбольного турнира прошли 16 января



16 января в Улан-Удэ стартовал футбольный турнир «Зимний мяч 2022». Первые матчи проходили на поле Восточно-Сибирского технологического университета, сообщает федерация футбола РБ.



В этом году в турнире участвуют 8 команд: чемпион Бурятии «БГУ»; серебряный призёр «ВСГУТУ»; «Спарта-Лимонад», занявшая 3-е место; ещё один студенческий коллектив «БГСХА»; «Бурятия-М», усиленная некоторыми игроками первой команды ФК «Бурятия»; «102 квартал» и победители «Зимнего мяча 2021» «Локомотив», который выставил на турнир 2 команды. Помимо основных игроков, на снегу сыграет молодёжный состав.



В первом матче сыграли «Локомотив» и «ВСГУТУ», встреча закончилась боевой ничьей 1:1. Во втором матче «Спарта-Лимонад» играла с молодёжкой «Локомотива». Бронзовые призёры чемпионата Бурятии забили два безответных мяча в ворота соперника.



В третьем матче первого тура была зафиксирована ничья 1:1, студенты сельскохозяйственной академии и команда «Бурятия-М» разошлись миром. В заключительном матче дня чемпионы Бурятии без видимых проблем обыграли соперников из 102 квартала.



Следующий тур намечен на 22 января. В 10:00 на поле выйдут «102 квартал» и «Бурятия-М». В 11:30 состоится студенческое дерби «ВСГУТУ» против «БГСХА». В 13:00 «Спарта-Лимонад» сыграет с «Локомотивом». И в 14:30 «БГУ» выступит против молодёжной команды «Локомотива».



23 января пройдёт 3-й тур:

10:00 --ФК «БГСХА» - ФК «Спарта-Лимонад»»

11:30 - ФК «Локомотив» - ФК «БГУ»

13:00 - ФК «Локомотив-М» - ФК «102 квартал»

14:30 - ФК «Бурятия-М» - ФК «ВСГУТУ»



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