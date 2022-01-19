Районная СОШ Бурятии стала призёром конкурса школьных музеев

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Её музей занял третье место в секции «Историко-краеведческие музеи образовательных организаций»



В конце прошлого года состоялся финал всероссийского конкурса школьных музеев. В финале приняли участие более 170 участников из 36 регионов Российской Федерации. От Бурятии в финал конкурса прошли 3 школьных музея и 3 экскурсовода.



Финал проходил в дистанционном формате. На протяжении 5 дней конкурсанты принимали участие в мастер-классах и дискуссиях, проходили тест по краеведению и музейному делу, представляли работы школьного музея, создавали мини-экскурсии по заданному объекту, а также проводили атрибуцию музейных предметов.



По результатам конкурса музей Баргузинской СОШ занял третье место в секции «Историко-краеведческие музеи образовательных организаций». Ребята под руководством Татьяны Филипповой и Марии Шелковниковой успешно справились со всеми конкурсными испытаниями и были активными участниками своей секции, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

