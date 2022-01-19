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Районная СОШ Бурятии стала призёром конкурса школьных музеев

Районная СОШ Бурятии стала призёром конкурса школьных музеев
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Её музей занял третье место в секции «Историко-краеведческие музеи образовательных организаций»

В конце прошлого года состоялся финал всероссийского конкурса школьных музеев. В финале приняли участие более 170 участников из 36 регионов Российской Федерации. От Бурятии в финал конкурса прошли 3 школьных музея и 3 экскурсовода.

Финал проходил в дистанционном формате. На протяжении 5 дней конкурсанты принимали участие в мастер-классах и дискуссиях, проходили тест по краеведению и музейному делу, представляли работы школьного музея, создавали мини-экскурсии по заданному объекту, а также проводили атрибуцию музейных предметов.

По результатам конкурса музей Баргузинской СОШ занял третье место в секции «Историко-краеведческие музеи образовательных организаций». Ребята под руководством Татьяны Филипповой и Марии Шелковниковой успешно справились со всеми конкурсными испытаниями и были активными участниками своей секции, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Бурятия школа музей конкурс

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