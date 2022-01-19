Российский «Гринпис» запустил петицию в защиту Байкала

«Гринпис» бьёт тревогу из-за угрозы попадания Байкала в «чёрный список» ЮНЕСКО
Экологи «Гринпис» запустили петицию с требованием принять срочные меры для сохранения Байкала, вулканов Камчатки и Западного Кавказа.
В 2022 году в Казани комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проведёт 45-ю сессию. Озеро Байкал, вулканы Камчатки и Западный Кавказ получить на этой сессии статус «наследие под угрозой», говорится в петиции. Это может быть первый в истории случай, когда такой статус ЮНЕСКО присвоит объектам в России.
Экологи заявляют, что комитет ЮНЕСКО фиксирует ухудшение состояния Байкала: на протяжении последних лет территория вокруг озера бездумно застраивается новыми турбазами, стоки с которых отправляются в озеро, не решена проблема отходов целлюлозно-бумажного комбината, постоянно меняется регулирование уровня воды.
В список всемирного наследия под угрозой вносят объекты ЮНЕСКО, если они могут потерять свою культурную или природную ценность, ради сохранения которой им был присвоен этот высокий статус. Сейчас в списке наследия под угрозой уже 52 объекта по всему миру. И пока ни одного на территории России.
Если объект попадает в список «под угрозой», страна, в которой он находится, должна сделать всё, чтобы устранить существующие проблемы. При этом государство может рассчитывать на помощь Центра Всемирного наследия. Если необходимые работы по сохранению наследия не проводятся, и это приводит к полной утрате ценности, объект может вовсе потерять статус всемирного наследия ЮНЕСКО. При исчезновении угрозы объект исключается из списка «под угрозой».
- Для любой цивилизованной страны перевод находящегося на её территории объекта всемирного наследия в список под угрозой, если он не связан с природными катастрофами, является позорным фактом. Особенно, когда это касается таких знаковых территорий как Байкал, — комментирует Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского Гринпис.
Комитет Всемирного наследия просит Россию организовать приезд миссий Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы на все три объекта, чтобы эксперты на месте могли оценить все реальные и потенциальные угрозы.
Подписать петицию в адрес председателя правительства с требованием принять меры, чтобы сохранить мировое наследие Байкала, Камчатки и Западного Кавказа в первозданном виде, можно на сайте Гринпис.
Отметим, в конце прошлого года вице-премьер Виктория Абрамченко заверила, что Россия не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой.
- Российская Федерация всё сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять, - заявила Виктория Абрамченко журналистам (цитата по ТАСС).
Российский «Гринпис» запустил петицию в защиту Байкала
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