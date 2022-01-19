Поправки будут внесены в Уголовный кодекс
Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
Поправки, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, будут внесены в Уголовный кодекс РФ.
- Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей, - написал в своём канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Также Володин сообщил, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребёнком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребёнка, который стал жертвой.
Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Поправки будут внесены в Уголовный кодекс
Старинное оружие обнаружили под кроватью
В прошлом году алиментообязанные родители отработали свыше 40 тысяч часов
Общее число случаев заражения приближается к 79 тысячам
Виновному назначено административное наказание
Нарушение выявила прокуратура
В районах Бурятии увидят концертное шоу «Навстречу Сагаалгану»
Обучающиеся ссузов и вузов смогут принять участие в розыгрышах и интерактивах
Занятия со студентами понравились ребятам из республиканского социально-реабилитационного центра
Более 500 детей завершили прохождение квеста
Ботанический сад ИГУ объявил акцию «Птичья кладовая»
Он расположен недалеко от железнодорожного остановочного пункта «Тёмная Падь»
В районах республики температура местами опускалась до -34 градусов
Общество, 18.01.2022
В Улан-Удэ состоится пятый «Байкал Art - Спектр»
Общество, 18.01.2022
Претендентки должны иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет