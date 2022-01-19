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Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов
Общество,  Фото:pexels.com
Поправки будут внесены в Уголовный кодекс

Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.

Поправки, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, будут внесены в Уголовный кодекс РФ.

- Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей, - написал в своём канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также Володин сообщил, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребёнком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребёнка, который стал жертвой.
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