Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Поправки будут внесены в Уголовный кодекс



Депутаты Государственной думы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон о пожизненном тюремном заключении для педофилов. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.



Поправки, усиливающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей, будут внесены в Уголовный кодекс РФ.



- Наказание будет грозить тем, кто ранее был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей, - написал в своём канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Также Володин сообщил, что обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребёнком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.



Кроме того, предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребёнка, который стал жертвой.

