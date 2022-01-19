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В Улан-Удэ нерадивые родители берутся за мётлы и грабли

В Улан-Удэ нерадивые родители берутся за мётлы и грабли
Общество,  Фото:pexels.com
В прошлом году алиментообязанные родители отработали свыше 40 тысяч часов

В 2021 году в Улан-Удэ 915 алиментообязанных родителей были привлечены к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Для 858 из них неуплата обернулась наказанием в виде обязательных работ, а для 45 должников альтернативой этому послужило наказание в виде административного ареста, сообщили в УФССП по Бурятии.

Ранее эти граждане неоднократно направлялись в центры занятости населения, предупреждались об уголовной ответственности, ограничивались в праве вождения транспортными средствами и в выезде за пределы страны. Однако эти меры не оказали должного воздействия, и они были привлечены к административной ответственности по ст. 5.35. 1 КоАП РФ.

В качестве наказания приходилось отрабатывать обязательные работы в управляющих компаниях Улан-Удэ дворниками и уборщиками. Должники убирали придомовые территории и подъезды домов от мусора и грязи. Зимой нерадивые родители привлекаются на борьбу со снегом, а осенью – для уборки опавшей листвы. По четыре часа в день они очищают улицы, дворы и участки образовательных учреждений.

В общей сложности в прошлом году родители-правонарушители, обязанные к выплате алиментов, отработали свыше 40 тысяч часов обязательных работ и провели около 300 суток в изоляторе временного содержания.

- Как показывает практика, общественные работы и некурортное содержание в изоляторе способствуют исправлению родителей. Они начинают задумываться о своих детях - трудоустраиваться и выплачивать алименты. В случае продолжения злостного уклонения от уплаты алиментов, нерадивые родители привлекаются уже не к административной, а к уголовной ответственности, - отмечают в УФССП.

алименты

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