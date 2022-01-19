В Бурятии умерли два человека с COVID-19, заболеваемость растёт



Всего выздоровели от коронавируса 73 853 человек, в том числе 156 из них вылечились за прошедшие сутки.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1039 коек: занято – 801, свободно 238 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%.



В стационарах получает лечение 801 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 49). Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1749 человек.





С начала пандемии в Бурятии скончались от коронавируса 2 545 человек. За прошедшие сутки умерли два пациента: один из них был моложе 65 лет, второй – старше.



Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 478 762 человек. Завершили первичную вакцинацию 452 696 человек. Повторную вакцинацию начали 96 611 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», в республике готовятся

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике готовятся к вакцинации против коронавируса среди подростков. Вакцинация подростков «Спутником М» начнётся в скором времени, как только поступят нормативно-правовые документы из минздрава России и сама вакцина.









В терапевтическом отделении Иволгинской центральной районной больницы в Бурятии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией . Заболели 15 пациентов и 10 медицинских работников.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал свою ревакцинацию против коронавируса , которую совершил 17 января. По словам главы, он сделал это, чтобы «понадёжнее защититься от омикрона».

Из выявленных за прошедшие сутки больных 158 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.