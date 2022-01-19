В Бурятии умерли два человека с COVID-19, заболеваемость растёт

По данным управления Роспотребнадзора на утро 19 января в Бурятии зарегистрировано 78 948 случаев заболевания COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (36 578) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост растёт, за прошедшие сутки выявили 185 больных. Днём ранее сообщалось о 171 больном, до этого было 149 заболевших, 141, 134, 131 и т.п.
Из выявленных за прошедшие сутки больных 158 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.
Всего выздоровели от коронавируса 73 853 человек, в том числе 156 из них вылечились за прошедшие сутки.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1039 коек: занято – 801, свободно 238 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%.
В стационарах получает лечение 801 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 97 пациентов (из них старше 65 лет – 49). Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1749 человек.
С начала пандемии в Бурятии скончались от коронавируса 2 545 человек. За прошедшие сутки умерли два пациента: один из них был моложе 65 лет, второй – старше.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 478 762 человек. Завершили первичную вакцинацию 452 696 человек. Повторную вакцинацию начали 96 611 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 478 762 человек. Завершили первичную вакцинацию 452 696 человек. Повторную вакцинацию начали 96 611 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике готовятся к вакцинации против коронавируса среди подростков. Вакцинация подростков «Спутником М» начнётся в скором времени, как только поступят нормативно-правовые документы из минздрава России и сама вакцина.
В терапевтическом отделении Иволгинской центральной районной больницы в Бурятии зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Заболели 15 пациентов и 10 медицинских работников.
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал свою ревакцинацию против коронавируса, которую совершил 17 января. По словам главы, он сделал это, чтобы «понадёжнее защититься от омикрона».