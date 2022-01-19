В Улан-Удэ студенты провели тренинг и мастер-класс для детей-сирот

Занятия со студентами понравились ребятам из республиканского социально-реабилитационного центра



Студенты физико-технического факультета Бурятского государственного университета провели для воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних ряд занятий.



- Студент четвёртого курса Вадим Нечкин организовал психологический тренинг на тему: «Волшебный мир эмоций». Урок проводился для детей средней группы до 12 лет с целью ознакомления с видами эмоций и способами выражения своего эмоционального состояния, а также формирования положительного настроя, - сообщает минсоцзащиты Бурятии.



А студентка Виктория Подшумная провела для ребят мастер-класс по рисованию эпоксидной смолой «Моя палитра».



- Это занятие было организовано для детей старшей группы в возрасте 12-16 лет в рамках курсового проекта и направлен на снятие эмоционального напряжения, развитие творческих навыков и умения работать в группе, - уточнил директор учреждения Александр Беняш.



В республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

