Школьники Бурятии проходят интерактивный квест по кибербезопасности

Более 500 детей завершили прохождение квеста



Центр цифрового образования детей «IT-Cube. Гусиноозерск» с 10 января совместно с классными руководителями школ города проводит интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в Интернете для школьников, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.



Центр обучает детей программированию, развивает творческую активность, популяризирует направления робототехника и алгоритмика.



- Классные руководители на классных часах проводят беседы по безопасному поведению в интернете, разъясняют основные правила безопасной работы в Сети и социальных сетях. В игровой форме наши ребята приобретают навыки по защите от киберугроз, вирусов и кибермошенников, получают навыки сохранения своих данных в интернете и защищаться от хакерских атак. Далее дети проходят регистрацию на специальном сайте, записываются на данный квест и, используя сканер куар-кодов на смартфоне, отвечают на вопросы квеста, рассказала директор центра Елена Батуева.



Куар-коды и вопросы разработали педагоги центра. Более 500 детей уже завершили прохождение квеста. На этой неделе к участию присоединились школы Селенгинского района.



