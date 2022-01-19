 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Школьники Бурятии проходят интерактивный квест по кибербезопасности

Школьники Бурятии проходят интерактивный квест по кибербезопасности
Общество,  Фото:pexels.com
Более 500 детей завершили прохождение квеста

Центр цифрового образования детей «IT-Cube. Гусиноозерск» с 10 января совместно с классными руководителями школ города проводит интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в Интернете для школьников, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.

Центр обучает детей программированию, развивает творческую активность, популяризирует направления робототехника и алгоритмика.

- Классные руководители на классных часах проводят беседы по безопасному поведению в интернете, разъясняют основные правила безопасной работы в Сети и социальных сетях. В игровой форме наши ребята приобретают навыки по защите от киберугроз, вирусов и кибермошенников, получают навыки сохранения своих данных в интернете и защищаться от хакерских атак. Далее дети проходят регистрацию на специальном сайте, записываются на данный квест и, используя сканер куар-кодов на смартфоне, отвечают на вопросы квеста, рассказала директор центра Елена Батуева.

Куар-коды и вопросы разработали педагоги центра. Более 500 детей уже завершили прохождение квеста. На этой неделе к участию присоединились школы Селенгинского района.

школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске
Акция по сбору корма для птиц проходит в Иркутске
Общество, 19.01.2022
Ботанический сад ИГУ объявил акцию «Птичья кладовая»
В Прибайкальском нацпарке откроет двери новый визит-центр
В Прибайкальском нацпарке откроет двери новый визит-центр
Общество, 19.01.2022
Он расположен недалеко от железнодорожного остановочного пункта «Тёмная Падь»
Умеренные морозы сохранятся в Бурятии
Умеренные морозы сохранятся в Бурятии
Общество, 19.01.2022
В районах республики температура местами опускалась до -34 градусов
Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрады
Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрады
Общество, 18.01.2022
В Улан-Удэ состоится пятый «Байкал Art - Спектр»
В Забайкалье начался отбор на конкурс «Мисс Чита»
В Забайкалье начался отбор на конкурс «Мисс Чита»
Общество, 18.01.2022
Претендентки должны иметь рост выше 160 см и возраст от 17 до 27 лет
В Иркутской области рассказали о мероприятиях в День Победы
В Иркутской области рассказали о мероприятиях в День Победы
Общество, 18.01.2022
В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России
В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий
В интернате Бурятии появится класс виртуальных путешествий
Общество, 18.01.2022
Школьников научат работе с виртуальной и дополненной реальностью
Через Забайкальск возобновилась ж/д перевозка некоторых видов грузов
Через Забайкальск возобновилась ж/д перевозка некоторых видов грузов
Общество, 18.01.2022
В КНР снова можно ввозить древесину, уголь и сталь
В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
Общество, 18.01.2022
В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов
В Чите начнут строить новый микрорайон
В Чите начнут строить новый микрорайон
Общество, 18.01.2022
Комплексную застройку 7-го микрорайона на КСК планируют начать в 2022 году
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
В Туве из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия
Общество, 18.01.2022
Запрет будет действовать до 1 апреля
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
Общество, 18.01.2022
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Общество, 18.01.2022
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
Общество, 18.01.2022
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^