Более 500 детей завершили прохождение квеста
Центр цифрового образования детей «IT-Cube. Гусиноозерск» с 10 января совместно с классными руководителями школ города проводит интерактивный квест по кибербезопасности и безопасности в Интернете для школьников, сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Центр обучает детей программированию, развивает творческую активность, популяризирует направления робототехника и алгоритмика.
- Классные руководители на классных часах проводят беседы по безопасному поведению в интернете, разъясняют основные правила безопасной работы в Сети и социальных сетях. В игровой форме наши ребята приобретают навыки по защите от киберугроз, вирусов и кибермошенников, получают навыки сохранения своих данных в интернете и защищаться от хакерских атак. Далее дети проходят регистрацию на специальном сайте, записываются на данный квест и, используя сканер куар-кодов на смартфоне, отвечают на вопросы квеста, рассказала директор центра Елена Батуева.
Куар-коды и вопросы разработали педагоги центра. Более 500 детей уже завершили прохождение квеста. На этой неделе к участию присоединились школы Селенгинского района.
Школьники Бурятии проходят интерактивный квест по кибербезопасности
Общество, Фото:
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