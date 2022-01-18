Инцидент произошёл в центре города
В Улан-Удэ ветер сорвал баннер, расположенный на виадуке по улице Борсоева. Длинное полотно развевается над дорогой и может помешать автомобилистам.
В паблике ves_ulan_ude_ водителей призвали снизить скорость на этом участке дороги.
Вскоре видео было удалено.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии сегодня ветрено. Порывы ветра достигают 4-9 м/с. Температура днём -14,-16.
В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов
Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика
Пятое окно продаж продлится до 12 апреля
Сделать это можно несколькими способами
Из них три награды на счету Кирилла Смирнова
Спасение произошло на Селенге
Также будут развёрнуты пункты обогрева
Патрульные группы будут выявлять несанкционированные купели
Также в копилке спортсменов республики «серебро» за личные и командные соревнования
Скульптура Даши Намдакова появится возле Гостиных рядов
Как и в Улан-Удэ, официальные купели запрещены в Иркутске
Список оказался немаленьким
Без подсветки осталась задняя часть свиньи