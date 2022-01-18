 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой

В Улан-Удэ ветер сорвал баннер над дорогой
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Инцидент произошёл в центре города

В Улан-Удэ ветер сорвал баннер, расположенный на виадуке по улице Борсоева. Длинное полотно развевается над дорогой и может помешать автомобилистам.

В паблике ves_ulan_ude_ водителей призвали снизить скорость на этом участке дороги.

Вскоре видео было удалено.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии сегодня ветрено. Порывы ветра достигают 4-9 м/с. Температура днём -14,-16. 
баннер дороги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
В Бурятии зарегистрировали ещё одну «королевскую» двойню
Общество, 18.01.2022
Арина и Максим родились в Мухоршибирском районе республики
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Забайкалье получило 1,8 миллиардов рублей на защиту от паводков
Общество, 18.01.2022
На эти средства построят гидротехнические сооружения на реках Кия, Алеур и Хилок
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья
Общество, 18.01.2022
Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
В этом году в Бурятии сдадут ещё десять домов-долгостроев
Общество, 18.01.2022
Жильё до конца года получат ещё 542 дольщика
Стартовали продажи по программе туристического кешбэка
Стартовали продажи по программе туристического кешбэка
Общество, 18.01.2022
Пятое окно продаж продлится до 12 апреля
Открыта запись в новые детсады Улан-Удэ
Открыта запись в новые детсады Улан-Удэ
Общество, 18.01.2022
Сделать это можно несколькими способами
Забайкальские лучники завоевали шесть медалей на чемпионате России
Забайкальские лучники завоевали шесть медалей на чемпионате России
Общество, 18.01.2022
Из них три награды на счету Кирилла Смирнова
В Чите для купальщиков в Крещение развернут полевую кухню
В Чите для купальщиков в Крещение развернут полевую кухню
Общество, 18.01.2022
Также будут развёрнуты пункты обогрева
Крещенские купания состоятся в нескольких районах Бурятии
Крещенские купания состоятся в нескольких районах Бурятии
Общество, 18.01.2022
Патрульные группы будут выявлять несанкционированные купели
Лучники Бурятии стали чемпионами России
Лучники Бурятии стали чемпионами России
Общество, 18.01.2022
Также в копилке спортсменов республики «серебро» за личные и командные соревнования
Скульптура Даши Намдакова, которая украсит центр Улан-Удэ, почти готова
Скульптура Даши Намдакова, которая украсит центр Улан-Удэ, почти готова
Общество, 18.01.2022
Скульптура Даши Намдакова появится возле Гостиных рядов
Иркутяне обсуждают, где окунуться в святую воду в Крещение
Иркутяне обсуждают, где окунуться в святую воду в Крещение
Общество, 18.01.2022
Как и в Улан-Удэ, официальные купели запрещены в Иркутске
В Улан-Удэ починили перегоревшую свинью
В Улан-Удэ починили перегоревшую свинью
Общество, 18.01.2022
Без подсветки осталась задняя часть свиньи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^