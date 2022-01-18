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Иркутяне обсуждают, где окунуться в святую воду в Крещение

Иркутяне обсуждают, где окунуться в святую воду в Крещение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Как и в Улан-Удэ, официальные купели запрещены в Иркутске

Жители Иркутской области всё-таки хотят окунуться в «святую» воду в дни Крещения, даже набрав воду в ванну из купели. Они остерегаются нелегальных купаний, но ищут места, где можно очиститься от грехов и не наблюдается массового скопления людей. Подписчики группы «Мы из Сибири» в социальной сети продискутировали на эту тему.

- Друзья, подскажите, где в Крещение возле Иркутска будут Иордани? Хочется после работы (около 16.00) окунуться, но одни запреты.
- Насколько я знаю, в этом году не будет. Не согласовали вовремя власти.
- Очень жаль. Зато массовое катание ко дню студента разрешили.

Другие пользователи группы советуют, найти любой ключ и купаться на здоровье с молитвой:

- Крещение бывает один раз. Ну а моржевать можно и без спроса. 
- Придётся налить ванну со святой водой из церкви и нырять туда!

Однозначно, выходом из ситуации и альтернативой купанию становится приход в церковь и помощь в разливании крещенской воды. Об этом сообщает новосибирский иерей Борис Левитан.

- Погружение в купель на Крещение – народная традиция, которая не имеет отношения к церковным канонам, - говорит ключарь Александро-Невского собора в Новосибирске.

Он считает, что думать о том, что нырянием в купель можно получить прощение грехов - «махровое суеверие и духовное невежество», сообщает сетевое издание «Царьград».

Как сообщал «Байкал-Daily», в семи муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе Иркутске, решено не проводить крещенские купания.

Крещение

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