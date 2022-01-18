В домах неблагополучных семей Бурятии устанавливают пожарные извещатели

Общество, Фото: из архива ГУ МЧС по Бурятии

Недавно специалисты проинспектировали семь семей



В районах Бурятии устанавливают пожарные извещатели по месту проживания неблагополучных семей и семей, состоящих на профилактическом учёте. Рабочий рейд состоялся в Закаменском районе, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Эти технические средства передают тревогу о пожаре и отображают информацию об обнаружении возгораний.



- Мы проверили жилищно-бытовые и материальные условия проживания семей и несовершеннолетних детей в них. Всем семьям вручены памятки и рекомендации о мерах пожарной безопасности, о правилах безопасности на льду, - рассказала руководитель Закаменского отдела социальной защиты населения Вилора Дымбрылова.



Гражданам в ходе рейда также рассказали о мерах социальной поддержки семьям с детьми, об оказании помощи по социальному контракту.



Всего специалисты проинспектировали семь семей, в которых воспитывается 13 детей, в том числе четыре семьи, которые находятся в социально-опасном положении.



Пожарные извещатели установлены в пяти семьях. Подобные рейды по семьям, в которых существует угроза безопасности для здоровья и жизни детей, проводятся ежемесячно.

