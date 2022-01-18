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В Чите начнут строить новый микрорайон

В Чите начнут строить новый микрорайон
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Комплексную застройку 7-го микрорайона на КСК планируют начать в 2022 году

Комплексная застройка территории 7-го микрорайона на КСК в столице Забайкальского края площадью 23 гектара будет начата в 2022 году.

- В настоящее время ведётся разработка мастерплана территории 7-го микрорайона, разрабатывается проектная документация. Существующим проектом планировки предусмотрено строительство жилых домов с общей площадью вводимого жилья – 95 тысяч квадратных метров, - рассказал руководитель краевого министерства строительства Дмитрий Ватагин.

Он отметил, что в отношении земельного участка подана заявка на «Инфраструктурный кредит», при положительном решении это позволит обеспечить инженерными коммуникациями будущий жилой микрорайон. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Забайкальский край строительство Чита

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