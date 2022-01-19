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Артисты Улан-Удэ покажут своё творчество жителям Тунки и Оки

Артисты Улан-Удэ покажут своё творчество жителям Тунки и Оки
Общество,  Фото:pixabay.com
В районах Бурятии увидят концертное шоу «Навстречу Сагаалгану»

С 24 по 26 января в Тункинском и Окинском районах Бурятии пройдут выездные гастроли звёзд бурятской эстрады и художественных коллективов из Улан-Удэ.

24 января на сцене районного дома культуры села Орлик Окинского района популярные бурятские исполнители и ансамбль восточного танца «Лотос» представят праздничную концертную программу под названием «Встречаем новый год по лунному календарю». В концерте примет участие заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева и известный певец и композитор Гандик Галсан-Нимын. В качестве ведущего выступит артист эстрады Алексей Раднаев. В тот же день в доме культуры села Орлик пройдёт праздничный концерт «Сагаан hарын амар мэндээ!».

25 и 26 января столичные артисты выступят на сцене Хужирского дома культуры в Тункинском районе. Они также покажут концертную программу «Встречаем новый год по лунному календарю».

- Выступления артистов из столицы Бурятии подарят жителям и гостям Тункинского и Окинского отличное настроение и мощный заряд положительных эмоций, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

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Улан-Удэ гастроли концерт Тункинский район Окинский район

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