В республике ждут документы из минздрава России
В Бурятии в родительских чата появилась информация о запросе желающих вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Одно из таких сообщений опубликовали в паблике ves_ulan_ude_
- Школа №7. Родители старшеклассников начали получать предложения о вакцинации детей, - так подписали скриншот одного из сообщений.
В пресс-службе республиканского правительства, в свою очередь, пояснили, что вакцинация подростков «Спутником М» начнётся в скором времени, как только поступят нормативно-правовые документы из минздрава России и сама вакцина «Спутник М».
- В настоящее время проводятся подготовительные работы к старту вакцинации, - отметили в правительстве республики.
Аналогичная ситуация была в Башкирии. В региональном министерстве образования поясняли, что в учебных заведениях проводится мониторинг для определения числа желающих привиться от COVID-19, сообщало издание РБК.
Детская вакцина от коронавируса COVID-19 под названием «Спутник М» была зарегистрирована минздравом России в ноябре 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов. Прививать им будут детей с 12 лет. При этом вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться лишь при согласии родителей, а для тех, кто старше 15 лет — при наличии письменного согласия самого подростка.
13 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» может поступить уже на следующей неделе. Он уточнил, что в ходе испытаний «Спутник М» продемонстрировал высокую эффективность, а из побочных эффектов обнаружено небольшое повышение температуры тела. Сама вакцина представляет собой тот же «Спутник V», но разведённый в пять раз, сообщают «Известия».
На сайте стопкоронавирус.рф отмечается, что эффективность препарата против коронавирусной инфекции составляет порядка 93%.
Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса
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