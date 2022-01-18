 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса

Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса
Общество, 
В республике ждут документы из минздрава России

В Бурятии в родительских чата появилась информация о запросе желающих вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Одно из таких сообщений опубликовали в паблике ves_ulan_ude_

- Школа №7. Родители старшеклассников начали получать предложения о вакцинации детей, - так подписали скриншот одного из сообщений.

В пресс-службе республиканского правительства, в свою очередь, пояснили, что вакцинация подростков «Спутником М» начнётся в скором времени, как только поступят нормативно-правовые документы из минздрава России и сама вакцина «Спутник М».

- В настоящее время проводятся подготовительные работы к старту вакцинации, - отметили в правительстве республики.

Аналогичная ситуация была в Башкирии. В региональном министерстве образования поясняли, что в учебных заведениях проводится мониторинг для определения числа желающих привиться от COVID-19, сообщало издание РБК.

Детская вакцина от коронавируса COVID-19 под названием «Спутник М» была зарегистрирована минздравом России в ноябре 2021 года. Препарат состоит из двух компонентов. Прививать им будут детей с 12 лет. При этом вакцинация для детей в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться лишь при согласии родителей, а для тех, кто старше 15 лет — при наличии письменного согласия самого подростка.

13 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот вакцина «Спутник М» может поступить уже на следующей неделе. Он уточнил, что в ходе испытаний «Спутник М» продемонстрировал высокую эффективность, а из побочных эффектов обнаружено небольшое повышение температуры тела. Сама вакцина представляет собой тот же «Спутник V», но разведённый в пять раз, сообщают «Известия».

На сайте стопкоронавирус.рф отмечается, что эффективность препарата против коронавирусной инфекции составляет порядка 93%. 
коронавирус профилактика вакцинация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
Общество, 18.01.2022
Полицейские рассказали, как прошли рейды по соблюдению комендантского часа
В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз
В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз
Общество, 18.01.2022
При «обилечивании» произошла небольшая путаница
Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Общество, 18.01.2022
Команда «Дальневосточные ворота» борется за попадание в главные лиги КВН
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
Общество, 18.01.2022
Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры на острове Тайвань
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
Общество, 18.01.2022
Традиционно в крещенские мероприятия вблизи храмов осложняется дорожная обстановка
В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
Общество, 18.01.2022
Работа по изменению внешнего облика улиц начнётся в этом году
В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
Общество, 18.01.2022
В 2022 году республика получит на эти цели 19,6 млрд рублей
В Бурятии для интерната построили сети канализации
В Бурятии для интерната построили сети канализации
Общество, 18.01.2022
Раньше здесь была только выгребная яма
У лесников Бурятии появятся ещё одни «глаза»
У лесников Бурятии появятся ещё одни «глаза»
Общество, 18.01.2022
Лесники нередко сталкиваются с агрессией нарушителей
Спортшколы Бурятии получили комплексы для оценки физподготовки детей
Спортшколы Бурятии получили комплексы для оценки физподготовки детей
Общество, 18.01.2022
Господдержку также получили 18 спортивных школ олимпийского резерва
В Иркутске и пяти районах области отменили крещенские купания
В Иркутске и пяти районах области отменили крещенские купания
Общество, 18.01.2022
Оборудуют иордани только в 10 муниципалитетах  
В Улан-Удэ всю ночь боролись с последствиями снегопада
В Улан-Удэ всю ночь боролись с последствиями снегопада
Общество, 18.01.2022
На расчистку дорог направили всю имеющуюся технику
В Бурятии военные отразили атаку беспилотников «противника»
В Бурятии военные отразили атаку беспилотников «противника»
Общество, 18.01.2022
Специалисты определили направление и источник радиоизлучений, исходящих от беспилотников
В России планируют разрешить оплату частных детсадов маткапиталом
В России планируют разрешить оплату частных детсадов маткапиталом
Общество, 18.01.2022
Законопроект уже поддержало правительство РФ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^