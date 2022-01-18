В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов
В Иркутской области идёт подготовка к мероприятию «Свадьба на льду», которое состоится 22 января в Ангарске. Мероприятие проведут на льду ледового дворца спорта «Ермак», сообщает областная служба ЗАГС.
Событие подобного нестандартного формата впервые состоится в регионе. Программой мероприятия предусмотрено поздравление на льду ледового дворца восьми пар молодожёнов, заключивших брак в этот день. Ожидается участие губернатора Иркутской области, выступление представителей регионального правительства, администрации Ангарского городского округа и творческих коллективов.
Напомним, что набор желающих вступить в брак на коньках проходил в ноябре.
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В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
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