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В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»

В Иркутской области проведут «Свадьбу на льду»
Общество,  Фото:pixabay.com
В церемонии примут участие восемь пар молодожёнов

В Иркутской области идёт подготовка к мероприятию «Свадьба на льду», которое состоится 22 января в Ангарске. Мероприятие проведут на льду ледового дворца спорта «Ермак», сообщает областная служба ЗАГС.

Событие подобного нестандартного формата впервые состоится в регионе. Программой мероприятия предусмотрено поздравление на льду ледового дворца восьми пар молодожёнов, заключивших брак в этот день. Ожидается участие губернатора Иркутской области, выступление представителей регионального правительства, администрации Ангарского городского округа и творческих коллективов.

Напомним, что набор желающих вступить в брак на коньках проходил в ноябре.

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