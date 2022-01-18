В Иркутской области рассказали о мероприятиях в День Победы

В регионе утверждён план мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России



В Иркутской области 17 января прошло заседание организационного комитета «Победа». Его участники утвердили план из более 70 мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам России в 2022 году.



Всего на реализацию спланированных мероприятий выделено больше 37,8 млн рублей, в том числе около 16,4 млн рублей – средства областного бюджета. Из них 6,1 млн рублей будет направлено на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц.



На 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Иркутске планируется торжественное шествие подразделений силовых структур местного гарнизона и «Бессмертного полка». В районе Александровского тракта пройдёт военно-историческая реконструкция событий Великой Отечественной войны. А вечером будет запущен праздничный фейерверк.



Однако мероприятия плана могут быть скорректированными в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

