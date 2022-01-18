На части приаэродромной территории Иркутска разрешили строительство жилья

Также в секторе 7.1 допускается строительство или реконструкция социальных объектов



Росавиация внесла изменения в приказ «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутск». По нему на части седьмой зоны приаэродромной территории будет разрешено строительство жилья и социальных объектов. Изменения вступят в силу после того, как управление Росреестра по Иркутской области внесёт необходимые сведения в единый государственный реестр недвижимости.



Приаэродромная территория аэропорта Иркутск будет разделена на две части. Территория, непосредственно примыкающая к аэропорту, будет называться «сектор 7.2». Это сам аэропорт Иркутска, небольшая часть Иркутска и Иркутского района. Там эквивалентный уровень шумовой нагрузки равен или превышает 55 децибел. На этой территории будет всё также запрещено строительство социальных объектов и многоквартирных жилых домов.



Удалённая от аэропорта территория будет называться «сектор 7.1». В нём шумовая нагрузка ниже. Там допускается строительство или реконструкция жилья и социальных объектов при условии выполнения мероприятий по шумозащите. Строители должны будут определять их при проектировании строительства (реконструкции) объектов.



Разделение седьмой приаэродромной подзоны на части разрешено Воздушным кодексом Российской Федерации. Корректировкой седьмой подзоны Иркутска занималась привлечённая экспертная организация. Её специалисты выполнили акустические расчёты, построили расчётные контуры авиационного шума, провели инструментальные измерения и изучение (верификацию) внешней границы седьмой подзоны и зоны запрета строительства провели оценку рисков для здоровья населения.



Положительное заключение проекта об установлении приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор Российской Федерации и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья. Затем управление Роспотребнадзора по Иркутской области выдало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.



Напомним, что седьмая подзона приаэродромной территории Иркутска установлена Роспотребнадзором в 2019 году в целях зашиты жителей от шумового воздействия воздушных судов, электромагнитного излучения и выбросов вредных веществ от двигателей. Она затрагивает значительную часть столицы региона и Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



