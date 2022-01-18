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Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»

Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Общество,  Фото:страница Чингиса Болотова
Команда «Дальневосточные ворота» борется за попадание в главные лиги КВН

Команда Бурятии «Дальневосточные ворота» участвует в международном фестивалем команд КВН «КиВиН-2022» (16+) в Сочи. Представители Бурятии приехали в статусе чемпионов Центральной лиги КВН «Азия» и уже выступили на «отлично» в первом туре «КиВиН-2022». Об этом сообщает в соцсети известный КВНщик Чингис Болотов. Он отмечает, что сборная сейчас участвует в номинации «Разрыв дня» и просит поддержать команду в голосовании самых лучших команд дня.

- Пожелаем команде удачи на 33-м международном сочинском фестивале команд КВН. Ребята дерзайте! Успехов! - написал в своем аккаунте в соцсети Болотов.

В Сочи с 12 по 23 января проходит 33-й зимний фестиваль «КиВиН-2022». Участие в нём принимают 370 команд со всей России и стран ближнего зарубежья. Многие команды уже получили свои предварительные оценки и реакцию зала. Фестиваль проходит в формате Covid-free, сообщает пресс-служба КВН.

По сообщению официального телеграмм-канала Международного союза КВН, как и в прошлом году Госкорпорация «Росатом» приготовила специальные призы для команд, выступающих в первом туре. В первые дни фестивальных просмотров будут выбраны победители в номинации «Разрыв дня». Награду получат команды, которые лучше всех выступят в первом туре Фестиваля. По результатам третьего дня первого тура на главный приз претендуют команды КВН из Москвы, Владивостока, Кемерово, Саратова, Уфы и Улан-Удэ.

КВН

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