Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрады

В Улан-Удэ состоится пятый «Байкал Art - Спектр»
В Бурятии с 30 марта по 1 апреля пройдёт V всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art – Спектр». К участию приглашаются профессиональные и любительские театры эстрады, студии, кружки, студенческие творческие объединения, а также солисты-исполнители эстрадных жанров.
Конкурсная программа предусматривает 7 номинаций в 4 возрастных группах: детская возрастная группа (от 7 до 13 лет), юношеская возрастная категория (от 14 до 17 лет), молодёжная возрастная группа (от 18 до 24 лет), взрослая возрастная категория (от 25 лет до 65 лет).
Среди номинаций:
- синтетический эстрадный жанр (театрализованная «зримая песня», хореографический, инструментальный);
- речевой жанр (конферанс, эстрадный монолог, фельетон);
- эстрадная миниатюра;
- оригинальный и эстрадно-цирковой жанр (пантомима, клоунада, музыкальная эксцентрика, куклы, синхро-буффонада, чревовещание и т.д.);
- театр мод (современный эстрадный костюм);
- народное обрядовое действо (с использованием национальных языков России);
- эстрадный номер в любой номинации (с использованием национальных языков России).
Заявки принимаются до 21 марта на электронную почту: art_spektr@mail.ru. Предварительный тур проводится до 21 марта и включает в себя просмотр и отбор участников фестиваля-конкурса по видеозаписи номера, приложенной к заявке.
Итоговый тур проводится с 30 марта по 1 апреля. Жюри просматривает на сцене конкурсные выступления участников. В этом году жюри конкурсной программы возглавит популярный российский эстрадный артист, актёр театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров.
Программа фестиваля-конкурса
30 марта
9:00-13:30 – Заезд, регистрация, расселение. Репетиция участников
15:00 - Торжественная церемония открытия
17:00-20:00 - Конкурсные выступления. Мастер-классы
31 марта
9:00-10:00 - Репетиция участников
10:00-17:00 - Конкурсные выступления
17:00-18:00 - Мастер-классы
1 апреля
11:00-15:00 - Репетиция гала-концерта
16:00-17:30 - Творческая встреча с членами жюри
18:00 - Церемония закрытия: награждение участников и гала-концерт.
- В предыдущих фестивалях приняло участие более 800 молодых артистов из Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского краёв, Иркутской области, республик Саха (Якутия), Тывы и Бурятии. Главными событиями фестивальных программ стали мастер-классы с ведущими мастерами регионов страны, круглые столы с обсуждением насущных проблем и тенденций развития эстрады, курсы повышения квалификации по актуальным тематикам, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского государственного института культуры.
Возрастное ограничение 6+
Бурятия примет всероссийский фестиваль эстрады
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