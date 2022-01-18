На острове Тайвань покажут бурятские фильмы

Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры на острове Тайвань



Артём Бурлов, генеральный директор кинокомпании Asia films действительный член Союза кинематографистов России сообщил, что согласно его переговорам с министерством культуры острова Тайвань, начиная с 5 марта и весь март, на острове, каждую субботу будут проходить показы фильмов из Бурятии. После показа будут обсуждены темы озера Байкал. По словам, Бурлова, четыре фильма были отобраны из 12 отправленных.



Это мероприятие планировалось ещё в 2019 году, но из-за пандемии было перенесено, а в 2022 году оно стало возможным.



- Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры. По словам представителя министерства культуры Тайваня, госпожи Ю: «Эта деятельность направлена на Байкал, чтобы рекомендовать и подсказывать Байкал тайваньцам, – сообщил в соцсети Артём Бурлов.



Встречи со зрителями проведёт профессор, преподающий русский язык в Национальном университете Чанчи. Он познакомит тайванцев с Россией и Бурятией.



Как отмечает Артем Бурлов, Союз кинематографистов Бурятии продвигает республику, озеро Байкал – бренд Бурятии – средствами аудиовизуального искусства и современного кинематографа Бурятии.

