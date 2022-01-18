Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры на острове Тайвань
Артём Бурлов, генеральный директор кинокомпании Asia films действительный член Союза кинематографистов России сообщил, что согласно его переговорам с министерством культуры острова Тайвань, начиная с 5 марта и весь март, на острове, каждую субботу будут проходить показы фильмов из Бурятии. После показа будут обсуждены темы озера Байкал. По словам, Бурлова, четыре фильма были отобраны из 12 отправленных.
Это мероприятие планировалось ещё в 2019 году, но из-за пандемии было перенесено, а в 2022 году оно стало возможным.
- Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры. По словам представителя министерства культуры Тайваня, госпожи Ю: «Эта деятельность направлена на Байкал, чтобы рекомендовать и подсказывать Байкал тайваньцам, – сообщил в соцсети Артём Бурлов.
Встречи со зрителями проведёт профессор, преподающий русский язык в Национальном университете Чанчи. Он познакомит тайванцев с Россией и Бурятией.
Как отмечает Артем Бурлов, Союз кинематографистов Бурятии продвигает республику, озеро Байкал – бренд Бурятии – средствами аудиовизуального искусства и современного кинематографа Бурятии.
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
При «обилечивании» произошла небольшая путаница
Команда «Дальневосточные ворота» борется за попадание в главные лиги КВН
Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры на острове Тайвань
Традиционно в крещенские мероприятия вблизи храмов осложняется дорожная обстановка
Работа по изменению внешнего облика улиц начнётся в этом году
В 2022 году республика получит на эти цели 19,6 млрд рублей
Раньше здесь была только выгребная яма
Лесники нередко сталкиваются с агрессией нарушителей
Господдержку также получили 18 спортивных школ олимпийского резерва
Оборудуют иордани только в 10 муниципалитетах
На расчистку дорог направили всю имеющуюся технику
Специалисты определили направление и источник радиоизлучений, исходящих от беспилотников
Законопроект уже поддержало правительство РФ
Хвостатый пассажир устроился на сиденье
Выросло число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении и под наблюдением