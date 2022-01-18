Традиционно в крещенские мероприятия вблизи храмов осложняется дорожная обстановка
18 и 19 января в Бурятии сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением.
- Традиционно в крещенские мероприятия вблизи храмов осложняется дорожная обстановка. Поэтому гражданам, прибывающим к местам богослужений на автомобильном транспорте, необходимо строго соблюдать требования правил дорожного движения, руководствоваться жестами регулировщиков и осуществлять парковку без создания помех. Пешеходам также стоит внимательно отнестись к собственной безопасности и быть бдительными. Общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах праздничных богослужений будут осуществлять около 80 сотрудников Госавтоинспекции, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Управление ГИБДД МВД Бурятии обращается к водителям, кто примет участие в празднике Крещения, с просьбой помнить о мерах безопасности на дорогах, не выезжать на лёд водоёмов в несанкционированных местах, строго соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к другим участникам движения.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения, а также с пониманием отнестись к возможным дорожным неудобствам.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ из-за роста заболеваний коронавирусом и первых случаев заражений омикрон-штаммом отменили крещенские купания.
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
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