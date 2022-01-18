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В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов

В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
В 2022 году республика получит на эти цели 19,6 млрд рублей

В 2022 году Бурятия получит больше денежных средств из федерального бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов. В 2021 году общее финансирование нацпроектов составляло 16,8 млрд рублей, в текущем году республика получит 19,6 млрд рублей. На эти средства в текущем году продолжится реконструкция и строительство дорог, школ, детсадов, модернизация сети объектов дополнительного образования, спортивных объектов, обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение городской и сельской инфраструктуры, продолжится поддержка семей, пожилых и социально незащищённых граждан, малого и среднего предпринимательства, самозанятых и содействие в трудоустройстве, одними из крупных проектов станет строительство очистных на прибрежных территориях к Байкалу и ликвидация свалок.

- У нас объём по нацпроектам вырос на этот год и уже конец января. Прошу каждого ответственного внимательно подойти к паспортам готовности по объектам, вовремя заключить контракты, - подчеркнул на планерном совещании в понедельник, 17 января глава Бурятии Алексей Цыденов.

Культура

Так, в рамках реализации национального проекта «Культура» планируется, в том числе, продолжить создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов, развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Будет продолжена реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев, театров юного зрителя и театров кукол.

Образование

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» будет продолжено обновление материально-технической базы в существующих общеобразовательных школах и строительство школ. Предусмотрены выплаты учителям по программе «Земский учитель».

В ходе региональной программы «Успех каждого ребёнка» будет продолжено развитие организаций дополнительного образования по научным, творческим и спортивным направлениям. Продолжится обновление материально-технической базы образовательных организаций среднего профессионального образования и создание центров цифровой образовательной среды.

Жильё и инфраструктура

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» продолжится реализация региональных проектов таких как «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода», которые предусматривают стимулирование жилищного строительства в Бурятии, реконструкцию общественной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья и строительство объектов водоснабжения.

Экология

В рамках реализации национального проекта «Экология» будет продолжена работа по ликвидации несанкционированных свалок в республике с последующей рекультивацией земель. Основная часть средств будет направлена на мероприятия по модернизации и строительству очистных сооружений на прибрежных территориях Байкала и развитие объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера.

Поддержка бизнеса

В ходе реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» продолжится поддержка малого и среднего предпринимательства, а также граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые. Предусмотрено создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Здравоохранение

По нацпроекту «Здравоохранение» планируется продолжить оснащение современным оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. Продолжится реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения. Будет проведена работа по созданию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Продолжится реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения.

Социальная сфера

Национальный проект «Демография» охватывает все слои населения и несколько сфер деятельности. Так, в рамках этого нацпроекта предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты семьям при рождении детей, создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, содействие занятости населения посредством повышения эффективности службы занятости.

Продолжится финансирование программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Спорт – норма жизни

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» будет продолжено создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом, оснащение современным спортивным оборудованием существующих объектов для занятий физической культурой и спортом. Предусмотрена государственная поддержка спортивных организаций.

Дороги

В ходе реализации региональных программ, входящих нацпроект «Безопасные качественные дороги», продолжится финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостов регионального или межмуниципального, местного значения. Будет закуплено оборудование фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и проведён его монтаж на автомобильных дорогах местного значения. Продолжится внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

правительство РБ Бурятия

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