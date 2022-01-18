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Открыта запись в новые детсады Улан-Удэ

Открыта запись в новые детсады Улан-Удэ
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Сделать это можно несколькими способами

С 18 января 2022 года в информационной системе «Электронное образование Республики Бурятия» будут открыты для внесения изменений электронные кабинеты новых детских садов Улан-Удэ: №47/2 «Ёлочка» микрорайона Забайкальский, №96/3 «Калинка» на улице Боевая и №104/2 «Зорька» микрорайона Дивизионный. Дошкольные учреждения – по 280 мест каждый, отметили в управление по информационной политике столицы республики.

- Для постановки детей в новые детские сады необходимо внести изменения в электронной карточке ребёнка в части желаемые сады. Сделать это можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru или направив заявление на электронную почту комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru, - сообщает пресс-служба комитета.

Ребёнок встанет в очередь в новый детский сад не от даты добавления нового сада, а от даты первичной постановки на учёт в систему, в связи с чем у родителей появляется возможность без спешки принять решение о необходимости добавления нового сада, подготовить документы и направить заявление в комитет по образованию.

Комитет по образованию обращает внимание на то, что участилось количество случаев, когда родители при самостоятельном внесении изменений ошибочно замораживают очередь ребёнка. Ребёнок получает статус «Заморожен» или «Отказ от места» и не участвует в дальнейших комплектованиях.

- Всю необходимую информацию родители могут получить у специалистов комитета по образованию по телефону: 21-68-09, - пояснили в ведомстве.
Улан-Удэ детские сады

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