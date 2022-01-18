Лучники Бурятии стали чемпионами России





С 13 по 18 января в Орле проходит чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие принимают 69 спортсменов из 17 регионов страны. Соревнования стали отбором на чемпионат мира, который пройдёт в Дубае с 19 по 27 февраля, сообщает пресс-служба республиканской спортивно-адаптивной школы.- Заслуженные мастера спорта России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская из Бурятии стали победителями чемпионата России по стрельбе из лука в дисциплине «Командный микс – классический лук». В личных зачётах Татьяна Андриевская выиграла «золото», у Баира Шигаева серебряная медаль соревнований, - рассказали в пресс-службе министерства спорта Бурятии.Также команда Бурятии в составе Александра Гомбожапова, Бадмы Хаминдаева и Баира Шигаева завоевали второе место в блочном луке среди мужчин в открытой группе.- С 18 по 23 января состоится чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по стрельбе из лука на 18 метров. Мы продолжаем дальше стрелять, – прокомментировал личный тренер Александра Гомбожапова Виктория Намоконова.