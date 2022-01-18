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Лучники Бурятии стали чемпионами России

Лучники Бурятии стали чемпионами России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Также в копилке спортсменов республики «серебро» за личные и командные соревнования

С 13 по 18 января в Орле проходит чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие принимают 69 спортсменов из 17 регионов страны. Соревнования стали отбором на чемпионат мира, который пройдёт в Дубае с 19 по 27 февраля, сообщает пресс-служба республиканской спортивно-адаптивной школы.

- Заслуженные мастера спорта России Баир Шигаев и Татьяна Андриевская из Бурятии стали победителями чемпионата России по стрельбе из лука в дисциплине «Командный микс – классический лук». В личных зачётах Татьяна Андриевская выиграла «золото», у Баира Шигаева серебряная медаль соревнований, - рассказали в пресс-службе министерства спорта Бурятии. 

Также команда Бурятии в составе Александра Гомбожапова, Бадмы Хаминдаева и Баира Шигаева завоевали второе место в блочном луке среди мужчин в открытой группе.

- С 18 по 23 января состоится чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по стрельбе из лука на 18 метров. Мы продолжаем дальше стрелять, – прокомментировал личный тренер Александра Гомбожапова Виктория Намоконова.

На Паралимпийских летних играх, которые прошли в Токио летом 2021 года, Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в паре со Степанидой Артахиновой из Якутска. Они стали третьими в миксте. В личном первенстве Шигаев не сумел подняться на подиум, уступив в ¼ финала спортсмену из Ирана.
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