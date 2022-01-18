Стартовали продажи по программе туристического кешбэка

Пятое окно продаж продлится до 12 апреля
В этом году продолжается реализация программы доступных путешествий по России «Туристический кешбэк». 18 января запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля. На реализацию 5-го этапа программы правительством России заложено 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
Условия прежние: туристу на карту вернётся 20% от стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить нужно картой «Мир». С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать можно в любой регион с 18 января по 30 апреля 2022 года. При этом, в круизы можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от 2 ночей.Всю подробную информацию о программе можно найти на сайте мирпутешествий.рф.
- Анализ данных по итогам четырёх этапов программы показал, что наибольшей популярностью среди туристов, путешествующих по программе кешбэк пользуются услуги, предоставляемые санаториями Бурятии. Суммарная доля продаж двух санаторно-курортных организаций составляет 80% от общей суммы продаж по программе. Отмечу, что итогам третьего и четвёртого этапов кешбэка, которые состоялись в 2021 году, в Республике Бурятия отдохнуло 4477 человек, общая сумма продаж составила 50,7 млн рублей. Всего приняло участие в программе 21 гостиница, 2 санатория и 4 туроператора Республики Бурятия, - заявил министр туризма РБ Алдар Доржиев.
Справка
Программа «Кешбек» — это государственная программа по стимулированию внутреннего туризма, благодаря которой можно получить возврат в размере до 20% от стоимости отеля, тура или санатория (только на территории России). В 2020 году состоялись 2 «окна» продаж в рамках реализации государственной программы по стимулированию внутреннего туризма «кешбэк»: с 21 по 28 августа и с 15 октября по 5 декабря. В 2021 году также состоялись 2 окна продаж: с 18 марта по 15 июня и с 16 июня по 14 сентября.
Стартовали продажи по программе туристического кешбэка
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