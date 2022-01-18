В Бурятии военные отразили атаку беспилотников «противника»

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Специалисты определили направление и источник радиоизлучений, исходящих от беспилотников



Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, отработали вопросы прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотных летательных аппаратов условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие на штатной технике совершили марш в назначенные районы и выполнили комплекс задач по занятию позиций и развертыванию специального оборудования.



Затем расчёты современных комплексов РЭБ «Житель» и «Борисоглебск-2» определили направление и источник радиоизлучений, исходящих от летательных беспилотников условного противника.



Целью тренировки было совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы по прикрытию командных пунктов и пунктов управления от воздействия средств несанкционированной разведки.



