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В России планируют разрешить оплату частных детсадов маткапиталом

В России планируют разрешить оплату частных детсадов маткапиталом
Общество,  Фото:pexels.com
Законопроект уже поддержало правительство РФ

Правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования маткапитала. С помощью субсидии можно будет оплатить пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем, сообщает URA.RU со ссылкой на слова секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.

- Важная инициатива, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу - это разрешение использование материнского капитала для оплаты детских садов, открытых ИП. Инициатива поддержана правительством, - передаёт слова Турчака URA.RU.

РИА Новости сообщает, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в ноябре 2019 года. Авторы инициативы отмечали, что по определению материнский капитал можно использовать для получения детьми образования в любой организации на территории России. В то же время к индивидуальным предпринимателям применяются требования, идентичные тем, что актуальны для образовательных организаций, но оплачивать услуги ИП маткапиталом нельзя.

В 2020 году рассмотрение законопроекта было перенесено. В частности, в отзыве правительства тогда подчёркивалось, что авторы инициативы не предоставили информацию о проблемах правоприменения, которая могла бы подтвердить необходимость внесения подобных изменений.


детские сады материнский капитал

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