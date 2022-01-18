В России планируют разрешить оплату частных детсадов маткапиталом

Законопроект уже поддержало правительство РФ



Правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования маткапитала. С помощью субсидии можно будет оплатить пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем, сообщает URA.RU со ссылкой на слова секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака.



- Важная инициатива, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу - это разрешение использование материнского капитала для оплаты детских садов, открытых ИП. Инициатива поддержана правительством, - передаёт слова Турчака URA.RU.



РИА Новости сообщает, что соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в ноябре 2019 года. Авторы инициативы отмечали, что по определению материнский капитал можно использовать для получения детьми образования в любой организации на территории России. В то же время к индивидуальным предпринимателям применяются требования, идентичные тем, что актуальны для образовательных организаций, но оплачивать услуги ИП маткапиталом нельзя.



В 2020 году рассмотрение законопроекта было перенесено. В частности, в отзыве правительства тогда подчёркивалось, что авторы инициативы не предоставили информацию о проблемах правоприменения, которая могла бы подтвердить необходимость внесения подобных изменений.





