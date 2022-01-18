Хвостатый пассажир устроился на сиденье
Утром 18 января в улан-удэнском трамвае заметили необычного пассажира. Горожане впустили в вагон погреться собаку. Сегодня ночные температуры опускались до -25 градусов, морозы усиливал восточный ветер 4-9 м/с.
Фотографию хвостатого пассажира опубликовали в паблике ves_ulan_ude_.
- Вот такой необычный пассажир сегодня был в трамвае. Спасибо добрым людям и кондуктору, что не выгнали и дали погреться. Надо быть добрее, они ведь тоже живые, - так был подписан снимок.
На фото видно, что собака устроилась на сиденье, скрутившись калачиком. Рядом с ней сидел пассажир.
Многие подписчики порадовались за собачку: «Добрые новости повышают гормон радости у человека», «Ти моя то», «Побольше бы таких новостей. Спасибо вам, добрые люди!», «Молодцы». Также много комментариев в виде смайликов.
Четвероногие пассажиры уже встречались в городских трамваях. Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2021 года потерявшаяся такса каталась на трамваях. Собака уверенно устраивалась на сиденьях рядом с другими пассажирами и даже позволяла себя погладить. За судьбой собачки улан-удэнцы следили через соцсети.
В Улан-Удэ собака грелась в трамвае
Общество, Фото:
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